L'agricoltura ligure guarda alle nuove generazioni

Favorire il ricambio generazionale, sostenere l’imprenditoria giovanile e accompagnare nuove idee verso la creazione di imprese agricole solide e sostenibili: sono questi gli obiettivi di Agristart 2026, il percorso gratuito promosso da Filse in collaborazione con Regione Liguria, nell’ambito del programma Interreg IT-FR Marittimo “CambioVia-Pro” che prende il via oggi a Genova.A sottolineare l’impor...