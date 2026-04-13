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L'agricoltura ligure guarda alle nuove generazioni
Agristart 2026: favorire il ricambio generazionale, per imprese agricole solide e sostenibili
Favorire il ricambio generazionale, sostenere l’imprenditoria giovanile e accompagnare nuove idee verso la creazione di imprese agricole solide e sostenibili: sono questi gli obiettivi di Agristart 2026, il percorso gratuito promosso da Filse in collaborazione con Regione Liguria, nell’ambito del programma Interreg IT-FR Marittimo “CambioVia-Pro” che prende il via oggi a Genova.A sottolineare l’impor...
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EFA News - European Food Agency
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