Piemonte: 14,4 mln euro alle aziende rurali montane

È di 14,4 milioni di euro la dotazione finanziaria del bando della Regione Piemonte, in via di pubblicazione, che si pone come un sostegno concreto per garantire la continuità delle migliaia di aziende agricole ubicate in aree montane, la cura del territorio e il contrasto allo spopolamento.

La misura, inserita nel Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027, prevede l’erogazione di un contributo annuale per ettaro a favore degli agricoltori che operano in territori caratterizzati da condizioni difficili, come altitudine, pendenza e maggiore complessità produttiva. Il contributo sarà modulato in base a diversi fattori: la tipologia di coltura (seminativi, frutteti, pascoli), il grado di svantaggio del terreno e la presenza stabile dell’azienda sul territorio. È inoltre prevista una maggiore premialità per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, a conferma della volontà di sostenere chi vive e lavora stabilmente in montagna. Gli importi varieranno da un minimo di 500 a un massimo di 13mila euro per beneficiario, contribuendo a compensare i maggiori costi e i mancati redditi legati alle condizioni produttive tipiche delle aree montane.

"Questa misura rappresenta un pilastro delle politiche per la montagna", sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo e promozione della montagna Marco Gallo, "perché riconosce concretamente il ruolo degli agricoltori come presidio del territorio. Senza il loro lavoro quotidiano, intere aree rischierebbero l’abbandono, con conseguenze non solo economiche ma anche ambientali e sociali. Non è solo un contributo economico, ma un investimento sulla vitalità delle nostre comunità montane. Sostenere l’agricoltura significa mantenere vivi i territori, preservare il paesaggio e creare le condizioni per nuove opportunità di sviluppo, anche in chiave turistica e ambientale".