Il governo inglese dichiara guerra ai cibi grassi a scuola

"Milioni di bambini britannici beneficeranno di pasti più sani, nutrienti e gustosi a scuola, grazie al piano del governo di riformare gli standard per l'alimentazione scolastica, per la prima volta in oltre un decennio". Lo ha reso noto il ministero dell'Istruzione inglese in un comunicato in cui riporta che "un bambino su tre termina la scuola primaria in sovrappeso o obeso, mentre la carie dentale causata da diete ricche di zuccheri è la principale causa di ricovero ospedaliero per i bambini dai 5 ai 9 anni, il tutto mentre dolciumi e cibi fritti continuano a essere presenti nei menù scolastici".



La decisione, sottolinea la nota, "arriva dopo che un sondaggio tra i genitori ha rivelato che tre quarti di loro sono preoccupati per il cibo che mangiano i loro figli". Il governo inglese, aggiunge la nota, sta affrontando il problema di petto: "le nostre proposte includono la limitazione di cibi e bevande ad alto contenuto di grassi, sale e zucchero e l'aumento di frutta, verdura e cereali integrali nel piatto di ogni bambino".



La consultazione inizia proprio mentre oltre 500 nuovi centri per la colazione gratuita iniziano ad aprire i battenti questo mese, offrendo posti a circa 142.000 bambini. "Abbiamo già implementato i centri per la colazione gratuita in 750 scuole - spiega la nota governativa - aiutando i genitori a risparmiare fino a 450 sterline all'anno e a recuperare fino a 95 ore preziose all'anno".



I nuovi standard sono stati sviluppati in collaborazione con nutrizionisti ed esperti di salute pubblica e si applicheranno a tutte le colazioni e i pranzi serviti dalle scuole. In base ai piani, le scuole non potranno più offrire opzioni "da asporto" poco salutari come involtini di salsiccia e pizza tutti i giorni, mentre i cibi fritti saranno completamente vietati. Inoltre, per la maggior parte della settimana scolastica, dovrà essere servita frutta al posto di dolciumi ricchi di zucchero.



I menù di esempio, prosegue il comunicato, "includono una varietà colorata di piatti gustosi e salutari, tra cui spaghetti alla bolognese, burritos in stile messicano, pasticcio di carne con purè di verdure, pollo jerk con riso e piselli e wrap con ceci arrostiti, verdure e mozzarella".



Il governo Starmer ha avviato una consultazione di nove settimane sulle opzioni più salutari, rivolta a genitori e bambini, insieme a un nuovo meccanismo nazionale di controllo per monitorare i nuovi standard e garantirne l'applicazione coerente. Questi cambiamenti sono sostenuti da associazioni per la promozione di un'alimentazione sana, enti di beneficenza ed esperti di nutrizione, tra cui Bite Back, Tom Kerridge, Chefs in Schools, Emma Thompson e Henry Dimbleby.



Molte scuole, ribadisce la nota, "sono già all'avanguardia con pasti deliziosi e nutrienti che i bambini adorano, a dimostrazione che standard più elevati sono sia raggiungibili che apprezzati". Ma mentre molte scuole offrono già pasti scolastici sani, "questi nuovi standard uniformano le condizioni di partenza, in modo che ogni bambino, indipendentemente da dove viva, possa ricevere cibo di buona qualità a scuola".



"Lanciamo la più ambiziosa riforma del servizio mensa scolastico degli ultimi decenni, un intervento atteso da tempo - sottoleinea

Il ministro dell'Istruzione Bridget Phillipson - Ogni bambino merita di consumare a scuola pasti deliziosi e nutrienti che gli forniscano l'energia necessaria per concentrarsi, imparare e crescere al meglio: pasti che i bambini riconoscano e apprezzino, supportati da rigorosi controlli di conformità, in modo che gli standard elevati sulla carta si traducano in cibo di qualità nel piatto".



"Dai nostri programmi di colazione gratuita - prosegue Phillipson - all'estensione dei pasti scolastici gratuiti a oltre mezzo milione di bambini in più, questo significa cibo di qualità dal momento in cui i bambini arrivano a scuola fino alla fine della giornata".



Concorde il ministro della Salute Sharon Hodgson che ha dichiarato: "i bambini consumano il doppio della quantità raccomandata di zuccheri liberi e offrire pasti più nutrienti a scuola è un ottimo modo per garantire loro un'alimentazione più sana. Siamo determinati a ridurre l'epidemia di obesità infantile e i nuovi Standard per l'Alimentazione Scolastica rappresentano un altro tassello di un insieme di misure volte a contribuire alla crescita della generazione di bambini più sana di sempre".



Questo provvedimento, sottolinea il governo di Sua M aestà, concretizza il cambiamento richiesto a gran voce da genitori e attivisti: nuovi sondaggi mostrano che il 74% dei genitori ha almeno una preoccupazione riguardo all'alimentazione dei propri figli, che spazia da un eccesso di zuccheri (43%) e di cibi grassi (24%) a una carenza di frutta e verdura (30%).



I nuovi standard per l'alimentazione scolastica includono anche nuovi standard specifici per la colazione, al fine di garantire che ogni bambino inizi la giornata con un'alimentazione che lo prepari all'apprendimento e alla crescita. Per garantire che le scuole rispettino i nuovi standard, il governo si impegna a sviluppare un solido sistema nazionale di controllo, che includa il monitoraggio della conformità degli istituti.



I dettagli completi saranno annunciati a settembre, con l'entrata in vigore del sistema a partire da settembre 2027. Il governo richiede inoltre a ogni scuola di nominare un rappresentante del consiglio scolastico responsabile dell'alimentazione scolastica, nonché di pubblicare online la propria politica alimentare e i menù.