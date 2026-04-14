Derby Blue raddoppia la convenienza

Derby Blue amplia la propria offerta con una novità pensata per rispondere in modo concreto alle nuove dinamiche di consumo: il debutto della nuova confezione composta da 2 brik da 300 ml senza zuccheri aggiunti, proposta al prezzo di 1 euro. Una soluzione che unisce praticità e convenienza, con l’obiettivo di intercettare i consumi quotidiani e incrementare la rotazione a scaffale in uno dei segmenti più dinamici del mercato.

Il nuovo formato Derby Blue è pensato per un consumo immediato e versatile, ideale per diverse occasioni della giornata, dallo spuntino fuori casa a una merenda veloce. Tre le referenze disponibili: - Ace; - Multifrutti; - Arancia Rossa.

Tutte le ricette sono senza zuccheri aggiunti e contengono il 30% di frutta, in linea con una domanda sempre più orientata verso gusti leggeri, equilibrati e adatti a un consumo più frequente. Il formato compatto e richiudibile si presta perfettamente all’on-the-go, mentre il cluster da due pezzi introduce una leva di convenienza immediata, sempre più rilevante nelle scelte d’acquisto.

Il lancio della nuova confezione si inserisce in un contesto di mercato in cui il segmento dei brik monodose e dei formati ready to drink continua a essere tra i più dinamici, sostenuto da una crescente attenzione alla praticità, alla frequenza di consumo e all’accessibilità dell’offerta. In questo scenario, Derby Blue - il marchio unconventional dei succhi di frutta - introduce una proposta distintiva che combina formato compatto, consumo immediato e prezzo accessibile, con l’obiettivo di generare nuove occasioni di acquisto e rafforzare la presenza del marchio nel quotidiano dei consumatori.

La nuova gamma Derby Blue 2x300 ml è disponibile nei principali canali della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata.