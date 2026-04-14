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Hormuz. Fao: rischio catastrofe alimentare
Sollecitate azioni per mitigare la crisi dei prezzi e dell'offerta di fattori produttivi chiave
Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), le navi che trasportano input agricoli essenziali devono iniziare a transitare attraverso lo Stretto di Hormuz il prima possibile per scongiurare il rischio di un pericoloso aumento dell'inflazione dei prezzi alimentari entro la fine dell'anno, che potrebbe innescare una serie di effetti a catena simili a quelli...
lml - 59166
EFA News - European Food Agency
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