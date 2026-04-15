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Chiquita conquista Times Square
In occasione del National banana day, il brand svela il primo video AI-generated
Chiquita trasforma il National Banana Day di oggi 15 aprile nel National Chiquita Day, una celebrazione globale che prende vita nel cuore di Times Square con il primo video AI-generated del brand. Un progetto che segna un nuovo capitolo nel linguaggio di Chiquita: più contemporaneo, partecipativo e connesso alla natura pop del brand. L’iniziativa si inserisce nella terza edizione della campagna “Po...
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EFA News - European Food Agency
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