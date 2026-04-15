Carburante e fertilizzanti. UE: ok aiuti di Stato

I partner dell'Unione Europea si attrezzano per fare fronte al caro carburanti derivante dalla crisi di Hormuz. Ogni singolo Paese potrà concedere aiuti di Stato fino al 50% dei costi extra collegati all'aumento dei prezzi di carburante o fertilizzanti nei seguenti settori: agricoltura, pesca, trasporto su strada, servizi di trasporto marittimo.

E' quanto emerge dalla bozza di quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, in consultazione tra i governi, la cui adozione è prevista per il 22 aprile. La percentuale del 50% e il periodo di riferimento - compreso tra il 1° marzo e il 31 dicembre - sono ancora suscettibili di modifiche.