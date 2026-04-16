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Campari: nomine nel board e dividendo in crescita
Assemblea approva bilancio 2025 rinnova autorizzazione ad acquisto di azioni proprie
L’Assemblea generale degli azionisti di Davide Campari-Milano si è riunita oggi, dando il via libera definitivo al rinnovo della governance proposto dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo (leggi notizia EFA News). La società ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo per azione di 0,10 europer l'esercizio 2025, nominato amministratori esecutivi e non esecutivi e rinnovato l’autorizzazione all’a...
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EFA News - European Food Agency
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