Campari: nomine nel board e dividendo in crescita

L’Assemblea generale degli azionisti di Davide Campari-Milano si è riunita oggi, dando il via libera definitivo al rinnovo della governance proposto dal Consiglio di Amministrazione il 4 marzo (leggi notizia EFA News). La società ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo per azione di 0,10 europer l'esercizio 2025, nominato amministratori esecutivi e non esecutivi e rinnovato l’autorizzazione all’a...