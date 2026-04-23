Divella, il grande concorso "Pasta e Vinci!" fino al 16 maggio

Prosegue con grande successo il concorso Divella "Pasta e Vinci!": il passaparola sui social e sui siti dei consumatori continua a trascinare gli acquisti. E c'è tempo fino al 16 maggio.

Perchè tanto interesse? La risposta è nei premi, che sono particolarmente allettanti. Infatti, acquistando almeno 3 confezioni di pasta Divella si possono vincere ogni giorno 150 Euro di bollette pagate (e visti i tempi, non è poco!), e ogni settimana 1 kit iPhone 17 Pro 256 GB + AirPods Pro 3.

Ma come funziona esattamente? Per partecipare basta acquistare, in un unico scontrino, 3 confezioni di pasta Divella a scelta: vanno bene le confezioni di pasta di semola di grano duro (esclusa la pasta fresca) a Marchio Divella in formati da 250 grammi, 500 grammi e 1 chilogrammo (i prodotti in formato bipacco/multipacco verranno considerati come singolo prodotto).

Basta poi collegarsi sulla pagina dell’iniziativa, www.concorsopastadivella.it, e registrare i propri tuoi dati e quelli dello scontrino. Si può scoprire immediatamente se si è conseguita la vincita:

150€ di bollette pagate, ogni giorno 1 vincitore;

un iPhone 17 Pro + Apple AirPods, ogni settimana 1 vincitore.

Per tutti i dettagli, consultare il regolamento del premio.