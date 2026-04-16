Crisi Hormuz: UE attiva fondi d'emergenza per pesca e acquacoltura

Oggi la Commissione europea ha attivato il meccanismo di crisi del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa), che consente agli Stati membri di fornire una compensazione finanziaria ai pescatori, ai produttori di acquacoltura, ai trasformatori e ai dettaglianti i cui mezzi di sussistenza sono stati perturbati dalle conseguenze del conflitto in Medio Oriente.

"Le persone che portano frutti di mare sulle nostre tavole meritano il nostro pieno sostegno quando una crisi al di fuori del loro controllo minaccia i loro mezzi di sussistenza", ha dichiarato il commissario per la Pesca e gli oceani Costas Kadis, "sto parlando di pescatori che affrontano l'incertezza in mare, di produttori di acquacoltura che gestiscono margini sottili e di pescivendoli che mantengono in vita le comunità costiere. La decisione di oggi assicura che non affrontino questa situazione da soli. L'Unione europea è al loro fianco."

Il sostegno finanziario attivato nell'ambito della presente decisione è tratto dall'attuale dotazione Feampa di ciascun paese dell'UE nell'ambito del rispettivo programma nazionale 2021-2027, con il cofinanziamento da parte dell'UE di una quota della spesa ammissibile. Nell'ambito del meccanismo attivato, gli Stati membri possono concedere due tipi di sostegno in caso di crisi: compensazione finanziaria, a determinate condizioni, agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura e aiuto all'ammasso per le organizzazioni di produttori del settore della pesca che attuano il meccanismo di ammasso nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati. Il meccanismo di crisi del Feampa è una misura temporanea che si applica retroattivamente a decorrere dal 28 febbraio 2026. Il sostegno può essere fornito per le spese sostenute fino alla fine del 2026.

A ciò si aggiungeranno a breve ulteriori misure di sostegno che gli Stati membri possono offrire sotto forma di aiuti di Stato. La Commissione sta inoltre consultando gli Stati membri per chiedere il loro parere su un quadro mirato e temporaneo per affrontare gli effetti della crisi su alcuni dei settori più esposti dell'economia. La Commissione intende adottare il quadro temporaneo entro la fine di aprile.