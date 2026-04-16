Maiora: doppio taglio del nastro in Puglia

Maiora S.p.A. Società Benefit, azienda operante nella Gdo in 7 regioni del Centro-Sud Italia con le insegne Despar, Eurospar, Interspar e Despar Express, annuncia due nuove aperture di grande rilievo strategico: il nuovo Despar Express presso l’Aeroporto di Bari “Karol Wojtyła” e il nuovo Interspar nella città di Barletta.Due interventi differenti per funzione e formato, ma accomunati da una visione condivisa: rafforzare la prossimità ai clienti e consolidare la presenza dell’azienda in luoghi ad alta rilevanza territoriale, sociale e infrastrutturale. Da un lato uno spazio pensato per intercettare i flussi dinamici della mobilità nazionale e internazionale; dall’altro un progetto di riqualificazione che restituisce valore a un luogo storico del tessuto produttivo pugliese trasformandolo in un moderno punto di riferimento commerciale e di servizio per la comunità.

Maiora inaugura il nuovo Despar Express presso il Piano Terra – Area Arrivi dell’Aeroporto di Bari “Karol Wojtyła”, uno degli hub aeroportuali più rilevanti del Sud Italia per traffico passeggeri nazionale e internazionale.L’apertura rappresenta un passo importante nello sviluppo dei format di prossimità in contesti ad alta intensità di flusso, offrendo un servizio rapido ed efficiente dedicato a viaggiatori, accompagnatori e lavoratori dell’aerostazione.Il punto vendita, completamente self service e progettato su misura per la location aeroportuale, propone un’esperienza moderna e funzionale, con layout studiato per una clientela dinamica e in continuo movimento. Tra le dotazioni presenti figurano due casse self-service, il corner “Sapori del Territorio” dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali e impianti a basso impatto energetico, con illuminazione a Led e frigoriferi a risparmio energetico.Il negozio garantisce inoltre un servizio continuativo in linea con l’orario di apertura dello scalo, rafforzando la presenza dell’insegna in un nodo strategico della mobilità regionale e nazionale.

A Barletta apre il nuovo Interspar in Via Andria 57A, un progetto di particolare valore urbano e simbolico che nasce dalla riqualificazione di una delle storiche sedi pugliesi delle Cantine Folonari, significativa testimonianza di archeologia industriale legata alla tradizione vitivinicola del territorio.Il punto vendita conserva e valorizza elementi architettonici originali di forte identità storica, tra cui l’antica ciminiera in mattoncini di cotto refrattario e le capriate in legno del corpo centrale, integrandoli armoniosamente in un ambiente moderno e funzionale capace di coniugare memoria e innovazione.Il nuovo Interspar si propone come un luogo di spesa completo e contemporaneo, pensato per offrire un’esperienza d’acquisto ampia e qualificata grazie alla presenza di reparti freschi serviti — tra cui gastronomia, ortofrutta, pescheria, macelleria, salumeria ed enoteca — affiancati da una moderna area ristoro interna, progettata come ulteriore spazio di relazione e servizio per la clientela.

L’offerta è arricchita inoltre dalla presenza del corner “Le Vie del Benessere”, pensato per valorizzare i prodotti dedicati al benessere e agli stili alimentari specifici, e da spazi dedicati alle eccellenze locali.In linea con la strategia aziendale definita dalla governance, sono state implementate azioni concrete in tema di sostenibilità ambientale e di responsabilità verso la comunità: il punto vendita è dotato di impianti di illuminazione a Led e frigoriferi a risparmio energetico, oltre a un’area ecologica attrezzata per il conferimento di oli esausti, pile, bottiglie in Pet, indumenti e farmaci. La struttura dispone inoltre di cinque casse assistite, sei casse self-service e di un parcheggio da 70 posti a servizio della clientela.Il nuovo punto vendita rappresenta non solo un presidio commerciale evoluto, ma anche un intervento concreto di valorizzazione urbana capace di restituire alla città uno spazio storico reinterpretato in chiave contemporanea.

“Queste due nuove aperture rappresentano un passaggio importante nel percorso di crescita della nostra rete”, dichiara Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora. “Da un lato presentiamo la nostra insegna all’interno di un’infrastruttura strategica come l’Aeroporto di Bari, intercettando i flussi della mobilità contemporanea; dall’altro rafforziamo il nostro radicamento nella città di Barletta, città centrale e popolosa della Puglia, attraverso un intervento di riqualificazione che coniuga identità territoriale, innovazione e servizio. Continuiamo a investire in format moderni e sostenibili, capaci di rispondere concretamente alle esigenze delle persone e dei territori in cui operiamo”.