PepsiCo, la nuova era del Gatorade

PepsiCo ha annunciato una nuova era di trasformazione per il marchio Gatorade, ampliando il modo in cui la sua esperienza scientifica nell'idratazione si manifesta anche al di fuori degli eventi sportivi. Forte di 60 anni di ricerca sugli effetti dell'idratazione sulle prestazioni atletiche, Gatorade rimane fedele a questo obiettivo e applica lo stesso rigore per aiutare le persone a comprendere e...