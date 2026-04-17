Carne: perchè è importante nella nostra alimentazione

Le qualità nutrizionali della carne in scena a BBQ 2026, alle fiere di Parma. Se ne è parlato in un convegno organizzato da Carni Sostenibili. Focus sui nutrienti salutari della carne, sull'importanza del consumo moderato di carne in una dieta equilibrata, e sulle novità introdotte dalle nuove linee guida americane.

Le nuove Dietary Guidelines for Americans (DGA) non sono ancora entrate stabilmente nelle cucine, ma hanno già conquistato — e diviso — i social network, i convegni di nutrizione e la stampa. Più che per i contenuti tecnici, il documento è diventato virale per immagini e parole chiave: piramide rovesciata, “real food”, maggiore apertura verso alcuni alimenti di origine animale. Elementi comunicativi che hanno acceso il dibattito, forse più simbolico che scientifico.

“Le nuove linee guida americane – spiega Susanna Bramante, agronomo PHD in Produzioni animali, sanità e igiene degli alimenti nei Paesi a Clima Mediterraneo - rappresentano un cambio di paradigma nella nutrizione pubblica statunitense: superano la tradizionale demonizzazione degli alimenti di origine animale e spostano l’attenzione sulla qualità complessiva della dieta e sulla riduzione drastica dei prodotti ricchi di zuccheri e grassi. Le reazioni critiche registrate anche in Italia derivano in larga parte da un equivoco di fondo: le linee guida vengono spesso lette come se fossero pensate per il nostro contesto, mentre nascono per rispondere a una vera emergenza sanitaria negli Stati Uniti, dove oltre il 40% degli adulti è obeso, il 10% super obeso e circa il 60% delle calorie proviene da alimenti industriali altamente trasformati contro il 13% dell’Italia”.

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