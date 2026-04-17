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Eurocommercial properties conquista l'Avion
La multinazionale (presente anche in Italia) acquisisce il mall svedese
È stata completata l'operazione che ha portato all'acquisizione del centro commerciale svedese Avion da parte di Eurocommercial Properties, società di investimento immobiliare quotata su Euronext che attualmente possiede e gestisce 25 centri commerciali in Belgio, Francia, Italia e Svezia con un patrimonio complessivo di oltre 4 miliardi di euro. Eurocommercial properties ha acquisito da Ingka Centres i...
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EFA News - European Food Agency
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