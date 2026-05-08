Eurocommercial properties, primo trimestre sold out

Eurocommercial Properties, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing e uno degli specialisti europei nel settore dei centri commerciali (ne possiede 25 in Belgio, Francia, Italia e Svezia per un patrimonio di oltre 4 miliardi di euro), ha comunicato i risultati del primo trimestre 2026 chiuso con affluenza aumentata del 3,8%, in linea con i dodici mesi (+3,9%)....