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Oropan: numeri in crescita nel triennio
E vince anche la medaglia Silver Ecovadis per la sostenibilità
Oropan, tra i principali player italiani nel settore della panificazione, prosegue nello sviluppo del proprio modello industriale integrato, in cui crescita e sostenibilità evolvono in modo parallelo. Un impegno che trova ulteriore conferma nella pubblicazione del Nuovo Piano di Sostenibilità 2026-2029, in continuità con quello redatto in precedenza per il triennio 2023-2025, e nel nuovo Codice di...
lml - 59277
EFA News - European Food Agency
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