La Settimana di EFA News

Grana Padano: crescono vendite ed export. Il Consorzio Grana Padano Dop ha celebrato la sua assemblea generale al Centro Fiera del Garda a Montichiari (BS) con l’approvazione del bilancio 2025. La produzione nei 134 caseifici della filiera è salita a oltre 6 milioni di forme: più di metà va in export con la Germania primo mercato estero.

Registro marchi storici a quota 1000. In occasione della Giornata del Made in Italy è stato reso noto che il Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale ha raggiunto il traguardo dei 1.000 Marchi iscritti: un ecosistema di 780 imprese titolari che generano un volume d’affari complessivo di 93,6 miliardi di euro.

Trentingrana, nuovi pack e strategia premium. Stagionatura minima di 20 mesi, filiera certificata e alimentazione senza Ogm. Con queste credenziali bene in vista Trentingrana lancia nel 2026 i nuovi pack di prodotto, leva chiave per sostenere la crescita del segmento confezionato e rafforzare il posizionamento premium del brand.

Bbq Expo e Butcher Show celebrano la carne. Professionisti affermati, associazioni, aziende e nuovi protagonisti si sono incontrati a Bbq Expo e Butcher Show alle Fiere di Parma, per esplorare modelli di business emergenti. Le due esposizioni congiunte, con 400 brand, 68 eventi hanno messo in mostra dalll'11 la 14 aprile una produzione italiana di carne bovina che cresce del 3,4% dei volumi mentre l'Europa arretra del 3,2%.

Vinitaly positiva (nonostante le guerre). Si è chiusa a Veronafiere la 58ª edizione di Vinitaly che ha radunato 4mila aziende e 90mila presenze complessive, di cui il 26% da 135 Nazioni. “In un contesto internazionale segnato da dinamiche geopolitiche complesse, il risultato raggiunto assume un valore tutt’altro che scontato", sottolinea il presidente di Veronafiere, Federico Bricolo.

Despar Italia, il fatturato sale. Prosegue il percorso di crescita di Despar Italia che ha chiuso il 2025 con fatturato a 4,6 miliardi di euro, il 3,3% in più rispetto al 2024. La quota di mercato dell’insegna (la sesta in Italia) si è attestata al 3,6% sul totale Italia. Un percorso di crescita che Despar Italia intende consolidare anche per il 2026 con 55,4 milioni di investimenti da parte delle sei società consorziate.

Tuttofood 2026 affronta la crisi. Dall’11 al 14 maggio 2026 torna Tuttofood Milano nel quartiere fieristico milanese di Rho Fiera, con 10 padiglioni e 85mila mq sold out (+15% di superficie espositiva rispetto all'edizione 2025) pronta ad accogliere circa 5.000 espositori, 4.000 top buyer (+20%) e oltre 100mila visitatori professionali da 80 Paesi. Tutto a dispetto dei rischi che una situazione geopolitica incandescente non smette di creare.

Il Made in Italy... spicca il volo. Avolta, azienda globale nel settore del travel retail e del food & beverage, attraverso Autogrill inaugura, presso il Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, AMORE Do Eat Better, il concept proprietario Autogrill che combina il servizio di bar e snack per i passeggeri che cercano una sosta veloce con un'offerta di casual dining che include servizio al tavolo e self-ordering.

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