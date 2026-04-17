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CLARA MOSCHINI

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Cremonini protagonista a BBQ Expo

Intervista con Davide Tanzi, responsabile del ristorante Il Castello

BBQ Expo 2026 alle Fiere di Parma ha visto come protagonista anche il gruppo Cremonini, leader nella produzione di carni, presente con uno stand importante e con vari eventi gestiti dai brand della società, come Inalca, Roadhouse e Marr.Il gruppo gestisce anche un ristorante di tradizione emiliana a Castelvetro di Modena, "Il Castello",dove la carne ha uno spazio importante nel menu.

Abbiamo incontrato il responsabile del ristorante Il Castello, Davide Tanzi.

Guarda il video:


Photo gallery Davide Tanzi, responsabile del ristorante Il Castello, a BBQ Expo 2026 Davide Tanzi, responsabile del ristorante Il Castello, a BBQ Expo 2026 Davide Tanzi, responsabile del ristorante Il Castello, a BBQ Expo 2026
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