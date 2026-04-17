Cremonini protagonista a BBQ Expo

BBQ Expo 2026 alle Fiere di Parma ha visto come protagonista anche il gruppo Cremonini, leader nella produzione di carni, presente con uno stand importante e con vari eventi gestiti dai brand della società, come Inalca, Roadhouse e Marr.Il gruppo gestisce anche un ristorante di tradizione emiliana a Castelvetro di Modena, "Il Castello",dove la carne ha uno spazio importante nel menu.

Abbiamo incontrato il responsabile del ristorante Il Castello, Davide Tanzi.

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