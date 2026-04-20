Ue e Corea del Sud rafforzano la partnership

UE e Corea del Sud rafforzano la cooperazione commerciale e tecnologica. Il Commissario europeo per il Commercio e la sicurezza economica, Maroš Šefčovič, e il ministro del Commercio sudcoreano, Yeo Han-koo, hanno copresieduto la tredicesima riunione del Comitato per il Commercio UE-Repubblica di Corea, nell'ambito dell'Accordo di Libero Scambio (ALS).



Le due parti hanno rafforzato la loro partnership tenendo il primo Dialogo strategico su Commercio, Catene di Approvvigionamento e Tecnologia, e hanno approvato il testo definitivo dell'Accordo UE-Corea sul Commercio Digitale (ADD), che sarà firmato al Vertice UE-Corea entro la fine dell'anno.



Durante la riunione del Comitato per il Commercio, entrambe le parti hanno evidenziato i vantaggi concreti dell'ALD per le imprese e i cittadini. Il Commissario Šefčovič ha sottolineato in particolare la costante crescita degli scambi commerciali di beni, nonché il significativo livello di investimenti. Entrambe le parti hanno accolto con favore i progressi compiuti nell'aggiornamento dell'allegato relativo ai veicoli a motore e ai componenti, l'accordo per lavorare al riconoscimento reciproco nel settore dell'elettronica e la decisione di istituire un gruppo di lavoro sui cosmetici.



Allo stesso tempo, si è tenuto un confronto sulle principali problematiche commerciali che le imprese, gli agricoltori e gli altri soggetti interessati europei si trovano ad affrontare operando in Corea. Il Commissario Šefčovič ha sollevato in particolare questioni quali l'accesso al mercato per i prodotti agricoli, l'energia eolica offshore e il settore automobilistico, nonché le restrizioni alla vendita online di bevande alcoliche.



Con il Dialogo Strategico, l'UE e la Corea hanno creato una piattaforma per una "cooperazione lungimirante" su priorità geoeconomiche comuni fondamentali, tra cui la sicurezza economica, le materie prime critiche, la protezione della catena di approvvigionamento delle tecnologie avanzate e la cooperazione nel settore delle batterie.



Il Commissario Šefčovič e il ministro Yeo hanno inoltre concordato di avviare i preparativi per il lancio di un Partenariato Strategico Futuro UE-Corea, in tempo per il Vertice UE-Corea che si terrà entro la fine dell'anno.



Infine, entrambe le parti hanno accolto con favore l'accordo sul testo finale e ambizioso dell'accordo per evitare la doppia imposizione (DTA), che riflette l'impegno dell'UE a definire norme di alto livello per il commercio digitale, rafforzando ulteriormente i legami tra le economie digitali dell'UE e della Corea.



L'accordo prevede norme vincolanti che consolidano la fiducia dei consumatori e garantiscono prevedibilità e certezza giuridica per le imprese, nonché flussi di dati affidabili.



“Il partenariato UE-Corea - sottolinea Šefčovič - è un esempio concreto di successo: lo scorso anno gli scambi bilaterali hanno raggiunto i 124 miliardi di euro, con l'UE di gran lunga il maggiore investitore in Corea. Gli annunci confermano che stiamo consolidando questo slancio. Accolgo con particolare favore la nostra forte attenzione alla sicurezza economica, dai minerali critici alle tecnologie critiche".



"Nel mondo di oggi - conclude il Commissario - la cooperazione tra partner che condividono gli stessi valori è essenziale per garantire scambi commerciali stabili, prevedibili e reciprocamente vantaggiosi. Attendo con impazienza la firma dell'accordo UE-Corea per evitare la doppia imposizione in occasione del nostro vertice di quest'anno e la definizione della nostra futura Alleanza Strategica”.





Il rapporto di importazione tra l'UE a 27 e la Corea del Sud è caratterizzato da scambi significativi in settori chiave, per un totale stimato di 68,1 miliardi di euro. L'UE importa dalla Corea del Sud macchinari e attrezzature per il trasporto, per un valore di 36,4 miliardi di euro, pari al 53,5% delle importazioni totali. Seguono i prodotti chimici e affini, per un valore di 15,4 miliardi di euro (22,7%), mentre i manufatti, classificati principalmente per materiale, rappresentano 8,148 miliardi di euro (12,0%).

Le esportazioni dell'UE a 27 verso la Corea del Sud sono stimate in 55,7 miliardi di euro, dominate da macchinari e attrezzature per il trasporto, per un totale di 27,8 miliardi di euro (49,9%). I prodotti chimici e affini rappresentano 9,8 miliardi di euro (17,7%), mentre i manufatti vari contribuiscono con 8,4 miliardi di euro (15,2%).

Nel 2024, gli scambi bilaterali tra l'UE e la Corea del Sud in materia di prodotti agricoli e della pesca hanno registrato un volume totale di esportazioni pari a 4,4 miliardi di euro e un volume totale di importazioni pari a 1,1 miliardi di euro, con un surplus commerciale di 3,3 miliardi di euro.