Disglicemia, non è solo l'anticamera del diabete

Recentemente pubblicato su Nutrients, “Dysglycemia and cardiometabolic risk: pathophysiological rationale and the emerging role of nutraceuticals in integrated prevention” (Disglicemia e rischio cardiometabolico: basi fisiopatologiche e ruolo emergente dei nutraceutici nella prevenzione integrata) è un’analisi critica elaborata da un team multidisciplinare di esperti italiani provenienti da diverse...