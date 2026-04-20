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CLARA MOSCHINI

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Disglicemia, non è solo l'anticamera del diabete

Studio. L'alterazione anche lieve della glicemia è pericolosa per cuore e metabolismo

Recentemente pubblicato su Nutrients,  “Dysglycemia and cardiometabolic risk: pathophysiological rationale and the emerging role of nutraceuticals in integrated prevention” (Disglicemia e rischio cardiometabolico: basi fisiopatologiche e ruolo emergente dei nutraceutici nella prevenzione integrata) è un’analisi critica elaborata da un team multidisciplinare di esperti italiani provenienti da diverse...

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