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Proteine animali: incontro al Parlamento Europeo

La presentazione del saggio "A spasso con Lucy": parlano i protagonisti

Il ruolo delle proteine animali nell’evoluzione umana, il loro valore nutrizionale, ma anche sociale e l’importanza del rapporto fra uomo, nutrimento e ambiente: questi i temi dell’incontro che si è tenuto l’8 aprile al Parlamento europeo, organizzato da Competere in partnership con Carni Sostenibili. 

Al centro dell’evento il volume “A spasso con Lucy. Perché mangiamo come parliamo. Virtù e valore delle proteine animali” (Guerini e Associati, Milano 2025) scritto da Pietro Paganini con la collaborazione di Carola Macagno

Il libro è un viaggio lungo l’evoluzione umana per scoprire l’importanza delle proteine animali nella storia dell’uomo e per dimostrare che se l’uomo è diventato ciò che è, questo è accaduto anche grazie alla carne. Compagna d’eccezione in questo percorso Lucy, la nostra paleo-antenata vissuta più di 3 milioni di anni fa. 

All’evento insieme all’autore del volume, Pietro Paganini, ha partecipato la dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione e docente di Biologia della nutrizione presso l'Università degli studi di Bari. Intervenuti durante la tavola rotonda sui temi del volume anche gli eurodeputati Stefano Cavedagna, Benoît Cassart, Carmen Crespo Díaz e Dario Nardella. Ha moderato il giornalista ambientale Andrea Bertaglio.

Guarda il video:

Photo gallery Presentazione libro "A spasso con Lucy" in inglese al Parlamento Europeo Presentazione libro "A spasso con Lucy" in inglese al Parlamento Europeo Presentazione libro "A spasso con Lucy" in inglese al Parlamento Europeo Presentazione libro "A spasso con Lucy" in inglese al Parlamento Europeo Presentazione libro "A spasso con Lucy" in inglese al Parlamento Europeo
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