Proteine animali: incontro al Parlamento Europeo

Il ruolo delle proteine animali nell’evoluzione umana, il loro valore nutrizionale, ma anche sociale e l’importanza del rapporto fra uomo, nutrimento e ambiente: questi i temi dell’incontro che si è tenuto l’8 aprile al Parlamento europeo, organizzato da Competere in partnership con Carni Sostenibili.

Al centro dell’evento il volume “A spasso con Lucy. Perché mangiamo come parliamo. Virtù e valore delle proteine animali” (Guerini e Associati, Milano 2025) scritto da Pietro Paganini con la collaborazione di Carola Macagno.

Il libro è un viaggio lungo l’evoluzione umana per scoprire l’importanza delle proteine animali nella storia dell’uomo e per dimostrare che se l’uomo è diventato ciò che è, questo è accaduto anche grazie alla carne. Compagna d’eccezione in questo percorso Lucy, la nostra paleo-antenata vissuta più di 3 milioni di anni fa.

All’evento insieme all’autore del volume, Pietro Paganini, ha partecipato la dottoressa Elisabetta Bernardi, biologa nutrizionista, specialista in scienze dell’alimentazione e docente di Biologia della nutrizione presso l'Università degli studi di Bari. Intervenuti durante la tavola rotonda sui temi del volume anche gli eurodeputati Stefano Cavedagna, Benoît Cassart, Carmen Crespo Díaz e Dario Nardella. Ha moderato il giornalista ambientale Andrea Bertaglio.

Guarda il video: