Consulenze agricole. UE: aiuti di Stato alla Francia

La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato, un regime francese da 300 milioni di euro per fornire aiuti per servizi di consulenza alle imprese attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Nell'ambito del regime, l'aiuto sarà erogato attraverso servizi sovvenzionati. I servizi di consulenza devono essere collegati a uno degli obiettivi specifici di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115, integrato dall'obiettivo trasversale di modernizzare l'agricoltura e le zone rurali migliorando l'accesso alla ricerca e alla formazione e promuovendo la conoscenza, l'innovazione e la transizione digitale. Nella maggior parte dei casi, i finanziamenti copriranno i singoli servizi di consulenza. In alcuni casi saranno sovvenzionati anche i servizi di consulenza raggruppati. Questo approccio consente al regime di raggiungere un maggior numero di beneficiari. Il regime resterà in vigore fino al 31 dicembre 2032.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, in particolare all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni, e agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale nelle zone rurali. La Commissione ha ritenuto che il regime sia necessario e appropriato per incoraggiare il ricorso a servizi di consulenza. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il regime sia proporzionato, in quanto limitato al minimo necessario, e avrà un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Su tale base, la Commissione ha approvato il regime francese ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato.