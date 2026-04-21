Granarolo. Gli auguri di Lollobrigida al nuovo presidente

"Auguri di buon lavoro a Stanislao Giuseppe Fabbrino per la nomina a presidente di Granarolo, certo che la sua esperienza e la profonda conoscenza del mondo cooperativo e agroalimentare sapranno garantire continuità e nuove prospettive di sviluppo per la filiera lattiero‑casearia. A Gianpiero Calzolari va il mio ringraziamento per il lavoro svolto per 17 anni alla guida del Gruppo, durante i quali ha contribuito a rafforzare una filiera strategica per l’agroalimentare italiano". Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.