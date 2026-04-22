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A Sansepolcro la grande cucina italiana (e la pasta)
Nella città di Buitoni dal 1° al 3 maggio il Festival Primi dei Primi
È la cucina italiana, quella che racconta la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, a Sansepolcro (AR) dall'1 al 3 maggio. Nella città di Piero della Francesca e della Buitoni, torna l’appuntamento più atteso con i primi piatti: tre giorni di cucina d’autore con trenta chef, eventi speciali, degustazioni e Iginio Massari ospite d'onore: geografie, gusti, generazioni diverse unite dal piatto...
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EFA News - European Food Agency
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