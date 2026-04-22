A Sansepolcro la grande cucina italiana (e la pasta)

È la cucina italiana, quella che racconta la seconda edizione del Festival Primi dei Primi, a Sansepolcro (AR) dall'1 al 3 maggio. Nella città di Piero della Francesca e della Buitoni, torna l’appuntamento più atteso con i primi piatti: tre giorni di cucina d’autore con trenta chef, eventi speciali, degustazioni e Iginio Massari ospite d'onore: geografie, gusti, generazioni diverse unite dal piatto...