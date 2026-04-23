Sigep World, il futuro dell’arte bianca italiana

Sigep World, salone di KItalian EXhibition Group, ha preso parte a “Un’alleanza per il pane”, un’iniziativa definita "di grande rilevanza strategica per il settore", ospitata presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Capo di Gabinetto Federico Eichberg, seguiti dall’intervento di Palmino Poli, presidente di Assitol, a conferma dell’importanza del progetto anche a livello istituzionale.

Il panel ha riunito rappresentanti chiave della filiera: Daniele Meldolesi, presidente del gruppo “Lievito da zuccheri” di Assitol; Giancarlo Ceccolini, presidente FIPPA; Mario Porrone, presidente Fiesa Assopanificatori; Concita De Luca, Scuola di Alta Formazione InCibum; Alberto Molinari, presidente del gruppo “AIBI” di Assitol; Antonio Tassone, presidente di ASSIPAN; Ilaria Cicero, Global Exhibition Director Divisione Food & Beverage IEG; Adriano Albanesi, Consigliere Richemont Club Italia.

L’Alleanza per il Pane nasce come un patto di collaborazione volto a tutelare il pane come prodotto culturale e alimentare, promuovendone qualità, autenticità e valore sociale. Tra gli obiettivi principali: favorire una comunicazione trasparente verso il consumatore, sostenere la formazione delle nuove generazioni e promuovere iniziative condivise per rafforzare la cultura del pane.

In questa prospettiva, emergono tre direttrici fondamentali: formare professionisti competenti e consapevoli, preservare e innovare un patrimonio unico e valorizzare l’immagine del prodotto.



Il ruolo di Sigep come Community Catalyst

In questo contesto, Sigep World si posiziona come Community Catalyst, capace di creare connessioni tra operatori, istituzioni e mercati. Attraverso la piattaforma fieristica e iniziative internazionali come Sigep Meets the World, contribuisce a diffondere cultura, relazioni e opportunità di business, favorendo il dialogo tra tradizione e innovazione.



Un settore solido



Secondo i dati Cerved, il comparto della panificazione in Italia conta oltre 18.000 panetterie, con una struttura in evoluzione: crescono le piccole catene e i laboratori organizzati, mentre il prodotto artigianale continua a essere il preferito dai consumatori, alla ricerca di qualità, freschezza e legame con il territorio.

Nel 2025 la produzione di pane ha raggiunto 1,38 milioni di tonnellate, rappresentando il 40% del fatturato del settore. Parallelamente, cresce il segmento di pizze, focacce e dolci, che oggi genera il 60% dei ricavi, con un incremento significativo soprattutto nel comparto dolciario.

Le panetterie si confermano anche come luoghi di prossimità e socialità: punti di riferimento per consumi quotidiani, sempre più frequentati anche dai giovani, che acquistano pane mediamente ogni 2-3 giorni, privilegiando l’artigiano rispetto alla grande distribuzione.

L’eccellenza italiana al centro del futuro



Durante il suo intervento, Ilaria Cicero ha sottolineato il ruolo strategico dell’Alleanza:

"Aderiamo all'Alleanza del Pane e vogliamo che sia presente a Sigep perché IEG, Italia exhibition group, intende creare il sistema dell'eccellenza italiana del pane. Il nostro 2027 si concentrerà sull’italianità dell’arte bianca: siamo il Paese con il maggior numero di pani al mondo. È arrivato il momento di promuovere uno storytelling basato sulle degustazioni e sulla grande competenza dei nostri panificatori, per far comprendere ai buyer internazionali il valore della nostra tradizione".



Sigep World si conferma così non solo come piattaforma espositiva, ma come hub globale dove l’intera filiera, dagli ingredienti alle tecnologie, si incontra, con i maestri panificatori protagonisti di un racconto che unisce cultura, identità e innovazione. Un impegno che si traduce anche in momenti di valorizzazione concreta, come il concorso internazionale Bread in the City, che celebra talento, creatività e competenze dell’arte bianca a livello mondiale.



