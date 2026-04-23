SustainTech Hub di Tecno: presidio per la doppia transizione

Tecno, società benefit quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, ha aperto le porte del nuovo SustainTech hub, uno spazio dedicato al supporto concreto delle imprese verso la transizione digitale e sostenibile, presso il Kilometro Rosso Innovation District di Bergamo.

L'evento di inaugurazione ha evidenziato il ruolo strategico della sostenibilità per la competitività futura delle imprese, con un focus concreto su quanto tecnologia e digitalizzazione oggi più che mai siano degli asset fondamentali per l’industria italiana, oltre al ruolo di imprese, finanza e istituzioni in questo contesto di mercato, all’insegna della Twin Transition.

Nell'occasione, abbiamo incontrato Giovanni Lombardi, Fondatore e Presidente di Tecno, e Claudio Colucci Ceo di Tecno.

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