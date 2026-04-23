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Pasta, confermata leadership mondiale dell'Italia
Nel 2025 sono state esportate oltre 2,46 milioni di tonnellate per quasi 4 miliardi di euro
Dalle tavole europee a quelle americane, fino ai mercati emergenti, la pasta rafforza anno dopo anno la sua presenza globale, consolidandosi come protagonista nei consumi internazionali. L’Italia, con 4,2 milioni di tonnellate prodotte su una produzione globale di 17 milioni di tonnellate e un consumo pro-capite annuo di 23,3 kg, resta il paese dove la pasta si mangia ma anche quello che, più di tu...
Fc - 59423
EFA News - European Food Agency
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