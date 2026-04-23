L'Italia vuole la filiera integrata del tonno rosso

A Barcellona, in occasione di Seafood Expo Global, è stato presentato un progetto che punta a rafforzare il ruolo dell’Italia nella filiera del tonno rosso del Mediterraneo. Lo ha portato dall'Italia OP Tonnieri Italiani, consorzio che riunisce operatori del settore tonniero italiano con l’obiettivo di promuovere un modello integrato, sostenibile e competitivo nella filiera del tonno rosso del Mediterraneo: un modello orientato a trattenere valore lungo tutta la catena, dalla pesca alla commercializzazione, riducendo la frammentazione storica del comparto.

La presentazione è avvenuta nell’ambito dell’evento “Il tonno e il mare”, che ha riunito istituzioni, operatori del settore e buyer internazionali presso The Sea Garden (Marina Port Vell). Un’occasione per illustrare una visione industriale volta a consolidare la posizione dell’Italia in un segmento strategico della pesca mediterranea.

All’evento hanno preso parte Fiorella Zabatta, assessore regionale della Campania con delega a Politiche giovanili, sport, protezione civile, biodiversità, politiche di riforestazione, pesca e acquacoltura e tutela degli animali; Graziella Romito, direttrice generale per la pesca marittima e l’acquacoltura del Masaf, il ministero dell'Agricoltura; il presidente dell’OP Tonnieri Italiani, Fortunato Della Monica e il membro del consiglio di amministrazione, armatore e socio, Matteo Novella.

“La sfida oggi non è solo pescare bene ma organizzare il valore - spiega il presidente del consorzio, Fortunato Della Monica - Questo appuntamento rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova fase per rafforzare e trasformare la nostra filiera in un modello più integrato, capace di generare valore lungo tutta la catena”. Un messaggio che sintetizza l’obiettivo di evolvere verso un modello più strutturato e competitivo, capace di affrontare le dinamiche dei mercati globali.



Il progetto si fonda su quattro pilastri: integrazione della filiera, sostenibilità, tracciabilità e sviluppo commerciale. L’obiettivo è costruire una filiera nazionale solida, in grado di collegare tutte le fasi, dalla pesca alla tavola, creando valore aggiunto, occupazione e nuove opportunità per il sistema produttivo italiano “della pesca del tonno rosso”.

Tra le iniziative principali spicca la realizzazione in Italia di un impianto di ingrasso del tonno rosso, attualmente in fase autorizzativa, con l’obiettivo di rafforzare la filiera nazionale e recuperare una quota significativa del valore oggi generato all’estero, in particolare nelle fasi a maggiore valore aggiunto. A questo si affianca lo sviluppo di un sistema proprietario di qualità e tracciabilità, finalizzato a posizionare il prodotto italiano come riferimento in termini di sicurezza alimentare, trasparenza e differenziazione sui mercati internazionali.

Sul piano commerciale, OP Tonnieri Italiani guarda al 2027 con una strategia orientata ad accelerare la presenza in Europa con prodotto fresco e congelato destinato ai segmenti premium e al canale horeca, valorizzando l’origine e la qualità della produzione nazionale. L’ambizione è quella di rafforzare la competitività del prodotto italiano sui mercati europei attraverso un posizionamento basato su eccellenza, sostenibilità e piena tracciabilità, in linea con gli obiettivi della transizione ecologica.



Nel corso dell’evento, l’assessore della Regione Campania, Fiorella Zabatta, ha sottolineato il ruolo della flotta campana come “asset strategico” e ha evidenziato il potenziale del modello consortile nel rafforzare la competitività del sistema Italia nel comparto del tonno rosso, in un’ottica di sostenibilità e sviluppo industriale. Ha, inoltre, ribadito l’importanza di "lavorare congiuntamente su un disciplinare applicabile a tutte le OP della Campania, per arrivare poi ad un marchio di qualità del prodotto".



Da parte sua, la direttrice generale della Pesca marittima e dell’acquacoltura del ministero dell’Agricoltura, Graziella Romito, ha ribadito l’importanza di una strategia condivisa tra istituzioni e operatori per consolidare il posizionamento internazionale del tonno rosso italiano e cogliere le opportunità offerte dai programmi di finanziamento europei nei prossimi anni. In questo contesto, ha evidenziato l’urgenza di rafforzare l’organizzazione della filiera, sostenere la nascita di strutture consortili tra i produttori su tutto il territorio nazionale e promuovere la diversificazione dei mercati, al fine di accrescere la solidità del comparto.







