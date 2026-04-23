Acquacoltura in calo in valore e volumi nell'UE

Secondo Eurostat, nel 2024, nell'Unione Eureopea sono state allevate 1 milione di tonnellate di pesce, molluschi, alghe e crostacei, per un valore di 4,6 miliardi di euro. Rispetto al 2023, sia il volume che il valore della produzione di acquacoltura nell'UE hanno registrato una contrazione, rispettivamente del 3,7% e del 3,6%.

La produzione di organismi acquatici d'allevamento nell'UE nel 2024 è stata dominata da cinque Paesi, che insieme hanno rappresentato poco più di due terzi del totale. La Spagna ha prodotto 246.137 tonnellate (24,3% del totale UE), seguita da Francia (181.434 tonnellate; 17,9%), Grecia (127.493 tonnellate; 12,6%), Italia (98.051 tonnellate; 9,7%) e Polonia (43.554 tonnellate; 4,3%).

Nel 2024, quasi un terzo della produzione totale di acquacoltura dell'UE, in peso vivo, era costituito da cozze (32,8%), seguite da trote (17,2%) e orate (10,0%). In termini di valore, tuttavia, la trota è stata la specie più pregiata prodotta nel 2024 (equivalente al 17,9% del valore totale dell'acquacoltura nell'UE), seguita da spigole (14,5%) e orate (13,5%).