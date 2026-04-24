Aldi investe sulle uova britanniche

La catena di supermercati Aldi si è impegnata a investire ijn Gran Bretagna 1,1 miliardi di sterline (pari a oltre 1,26 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni nella produzione di uova. L'investimento sarà realizzato attraverso nuovi accordi quinquennali a lungo termine (LTA) validi fino al 2030 con i fornitori di uova e rientra nell'ambito di una strategia volta a rafforzare il supporto agli allevatori del Regno Unito e a garantire un approvvigionamento a lungo termine.



Aldi ha dichiarato che i contratti sono pensati per offrire maggiore certezza finanziaria, consentendo agli allevatori di investire in infrastrutture, efficienza e benessere animale. In Gran Bretagna il supermercato vende oltre 1.500 tonnellate di uova a settimana, pari a circa 2,5 milioni di confezioni, provenienti da allevamenti avicoli di tutto il Regno Unito. Attualmente è il secondo rivenditore nel Regno Unito per volume di uova da galline allevate all'aperto.



“La nostra fornitura di uova - spiega Julie Ashfield, responsabile commerciale di Aldi UK - dipende dagli allevatori britannici e vogliamo dare loro la certezza di cui hanno bisogno per pianificare il futuro. Lavorando a stretto contatto con i nostri fornitori attraverso accordi a lungo termine, siamo in grado di offrire loro la stabilità e la fiducia necessarie per continuare a investire nelle loro aziende agricole, garantendo al contempo ai nostri clienti l'accesso quotidiano a uova britanniche di alta qualità”.



Aggiunge Daniel Fairbun, ceo di L J Fairbun & Son, uno dei maggiori produttori di uova del Regno Unito: “la natura a lungo termine degli accordi di Aldi ci dà la certezza di investire e continuare a migliorare il modo in cui produciamo uova britanniche. Questa fiducia ci aiuta anche a pianificare anno dopo anno per soddisfare la domanda dei clienti”.



Come dicevamo, la decisione di investrire oltre 1 miliardo di sterline nelle uova si inserisce nella più ampia strategia di Aldi volta ad ampliare le partnership a lungo termine con i produttori britannici: all'inizio di quest'anno, Aldi ha aumentato il numero di accordi a lungo termine (LTA) in essere con i fornitori di prodotti ortofrutticoli del Regno Unito. In definitiva, Aldi punta a garantire almeno il 50% del suo approvvigionamento di prodotti ortofrutticoli nazionali tramite accordi a lungo termine entro la fine del 2027, nell'ambito degli sforzi per supportare catene di approvvigionamento più resilienti.