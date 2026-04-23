Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Stress cambio stagione: integratori possono aiutare
Le tipologie più usate in queste fasi dell'anno sono multivitaminici, multiminerali e vitamine
Il “mal” da cambio di stagione non è un luogo comune ma qualcosa di tangibile: per quasi 8 italiani su 10 (77%) incide concretamente sul benessere fisico e mentale. Nello specifico, è proprio il passaggio dall’inverno alla primavera - tipico di quest’ ultimo periodo - a rappresentare il momento di maggiore vulnerabilità per l’organismo (29,5%), mentre quello dall’estate all’autunno - contro ogni as...
lml - 59438
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency