Debutto col botto per Red Bull 5 Terre

Cinque team, un unico percorso ricco di storia che attraversa mare e sentieri. Il 21 e 22 aprile le Cinque Terre sono diventate il palcoscenico di Red Bull 5 Terre, un’esperienza sportiva e immersiva che ha unito allenamento funzionale, entertainment e racconto digitale in un format pensato per essere vissuto sia dentro che fuori dal campo gara.Dalla mattina all’imbrunire, tra turisti attoniti, nel...