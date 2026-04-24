Heineken accelera su premium, 0.0 e acquisizione Fifco

Heineken ha registrato un solido primo trimestre 2026 con una crescita dei volumi di qualità, trainata dai propri marchi globali e premium e dai principali segmenti in crescita. A riferirlo è Dolf van den Brink, amministratore delegato del gruppo, che aggiunge: "Sfruttando la nostra presenza consolidata, i mercati prioritari hanno guidato la crescita".

Il massimo dirigente del colosso brassicolo olandese ricorda anche che, all'inizio di quest'anno, Heineken ha "dato il benvenuto ai nuovi colleghi provenienti dall'acquisizione delle attività di bevande e vendita al dettaglio di Fifco, che rafforzerà ulteriormente il nostro profilo di crescita" (leggi notizia EFA News).

Nel contesto di un commercio globale sempre più "complesso e volatile" e delle attuali "pressioni inflazionistiche, che potrebbero influenzare la fiducia dei consumatori nel medio termine, il trimestre ha dimostrato "un'accelerazione del piano EverGreen 2030", ha sottolineato van der Brink, aggiungendo che "il nostro programma di produttività sta facendo progressi concreti e siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo di 500 milioni di euro per il 2026".

Sulla base delle attuali valutazioni, l'amministratore delegato conferma le previsioni aziendali per l'intero anno di una "crescita organica dell'utile operativo compresa tra il 2% e il 6%", prosegue van der Brink, che il prossimo 31 maggio terminerà l'incarico di amministratore delegato di Heineken dopo sei anni (leggi notizia EFA News). "Lascio l'azienda con la ferma convinzione dell'attrattiva a lungo termine del settore della birra e della capacità di Heienken di plasmare e cogliere la crescita che creerà valore sostenibile per i decenni a venire", conclude il manager.

Il volume totale di Heineken, nel primo trimestre 2026, è cresciuto dell'1,2%, con un calo del volume consolidato dello 0,2% e un aumento del volume delle licenze del 26,1%. Il fatturato netto è cresciuto del 2,8%, con un aumento del fatturato netto per ettolitro del 3,0%. L'azienda ha acquisito o mantenuto quote di mercato in circa il 60% dei propri mercati.

Il volume del segmento premium è cresciuto del 5,8%, trainato dal brand Heineken in crescita del 6,9%. Il volume dei marchi globali è aumentato del 5,7%, con Amstel e Desperados in crescita a una cifra elevata. Il volume del segmento mainstream è diminuito leggermente, con i marchi locali di punta in crescita, guidati da Harar e Cruzcampo. Il segmento delle bevande a basso contenuto alcolico e analcoliche (Lono) è cresciuto a doppia cifra, trainato da Heineken 0.0 a livello globale e da Maltina in Nigeria.

Oltre alla birra, il volume delle vendite è cresciuto di una percentuale a una cifra media, trainato da Desperados a livello globale e da Bernini di Heineken Beverages.

Per quanto riguarda i mercati continentali e subcontinentali, Africa e Medio Oriente mostrano una solida crescita del mix di prezzi e dei volumi, trainata da Etiopia e Heineken Beverages. Nelle Americhe, un solido mix di prezzi compensa i modesti cali di volume in Brasile e Messico. Asia e Pacifico hanno riportato un ottimo inizio d'anno, trainato dal Vietnam e supportato dal periodo festivo, dall'India e dalla Cina. In Europa si segnalano performance contrastanti, con crescita dei volumi nel Regno Unito, in Francia e in Spagna, più che compensata dalla gradualità delle vendite in Polonia.