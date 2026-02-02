Heineken: completata acquisizione asset strategici Fifco
L'integrazione riguarda attività di bevande e vendita al dettaglio del gruppo centroamericano
Heineken ha annunciato il completamento dell'acquisizione delle attività di bevande e vendita al dettaglio di Fifco, a seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni normative e aziendali. Con effetto immediato, Heineken avvia il processo di integrazione, che dovrebbe concludersi nel 2026. Rolando Carvajal, attuale amministratore delegato di Fifco, entrerà a far parte di Heineken e continuerà a guidare le attività, garantendo la continuità aziendale e promuovendo al contempo la crescita.
"La giornata di oggi (30 gennaio, ndr) segna un traguardo entusiasmante: diamo ufficialmente il benvenuto al talentuoso team e ai marchi iconici di Fifco nella famiglia Heineken, rafforzando la nostra posizione di leadership in un'area attraente e in crescita come l'America Centrale. Conosciamo profondamente il business e la cultura di Fifco grazie alla nostra partnership di lunga data, che supporterà un'integrazione rapida e fluida", dichiara Dolf van den Brink, amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione di Heineken.
L'integrazione delle attività di Fifco nel settore bevande e vendita al dettaglio rafforza ulteriormente la strategia EverGreen 2030 di Heineken, promuovendo la premiumizzazione, l'innovazione e una crescita superiore nei mercati di riferimento dell'America Centrale. Heineken si impegna a realizzare sinergie di fatturato e costi nell'esecuzione commerciale, nella logistica e nelle attività di birrificazione. Ulteriore valore sarà creato dall'integrazione di un portafoglio diversificato di marchi di bevande, tra cui l'iconica birra Imperial, e di una rete di vendita al dettaglio consolidata.
Si prevede che l'impatto finanziario dell'operazione sarà in linea con le informazioni diffuse da Heineken lo scorso settembre (leggi notizia EFA News).
EFA News - European Food Agency