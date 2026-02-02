Heineken: completata acquisizione asset strategici Fifco

Heineken ha annunciato il completamento dell'acquisizione delle attività di bevande e vendita al dettaglio di Fifco, a seguito dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni normative e aziendali. Con effetto immediato, Heineken avvia il processo di integrazione, che dovrebbe concludersi nel 2026. Rolando Carvajal, attuale amministratore delegato di Fifco, entrerà a far parte di Heineken e continuerà a guidare le attività, garantendo la continuità aziendale e promuovendo al contempo la crescita.

"La giornata di oggi (30 gennaio, ndr) segna un traguardo entusiasmante: diamo ufficialmente il benvenuto al talentuoso team e ai marchi iconici di Fifco nella famiglia Heineken, rafforzando la nostra posizione di leadership in un'area attraente e in crescita come l'America Centrale. Conosciamo profondamente il business e la cultura di Fifco grazie alla nostra partnership di lunga data, che supporterà un'integrazione rapida e fluida", dichiara Dolf van den Brink, amministratore delegato e presidente del Consiglio di Amministrazione di Heineken.

L'integrazione delle attività di Fifco nel settore bevande e vendita al dettaglio rafforza ulteriormente la strategia EverGreen 2030 di Heineken, promuovendo la premiumizzazione, l'innovazione e una crescita superiore nei mercati di riferimento dell'America Centrale. Heineken si impegna a realizzare sinergie di fatturato e costi nell'esecuzione commerciale, nella logistica e nelle attività di birrificazione. Ulteriore valore sarà creato dall'integrazione di un portafoglio diversificato di marchi di bevande, tra cui l'iconica birra Imperial, e di una rete di vendita al dettaglio consolidata.

Si prevede che l'impatto finanziario dell'operazione sarà in linea con le informazioni diffuse da Heineken lo scorso settembre (leggi notizia EFA News).