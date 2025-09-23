Heineken rafforza il suo presidio in America Centrale

Heineken ha annunciato la firma di un accordo vincolante per l'acquisizione del portafoglio di bevande multi-categoria e del business retail di prossimità di Florida Ice and Farm Company S.A. (Fifco). Tale transazione si basa su una partnership di lunga data iniziata nel 1986 e rafforzata nel 2002 con l'acquisizione di una quota del 25% nella divisione bevande di Fifco in Costa Rica, Distribuidora La Florida.

L'accordo rafforza ulteriormente la strategia EverGreen di Heineken, promuovendo la premiumizzazione, l'innovazione e la crescita nei mercati ad alto potenziale. La Costa Rica diventerà una delle prime cinque società operative di Heineken in termini di utile operativo, espandendo la propria presenza con un portafoglio diversificato di marchi di bevande, tra cui l'iconica birra Imperial, e una rete di vendita al dettaglio consolidata.

L'operazione include anche Panama, dove Heineken acquisirà il restante 25% di Heineken Panama, assicurandosi la piena proprietà del produttore di birra in più rapida crescita del Paese. Inoltre, il gruppo rafforza ulteriormente la presenza regionale di Heineken attraverso una partnership paritaria nell'azienda leader di mercato nicaraguense nel settore della birra e non solo, nonché la proprietà di attività diversificate nel settore alimentare e delle bevande in Guatemala.

Al completamento dell'operazione, Heineken acquisirà le seguenti partecipazioni in Fifco:

1) Partecipazione del 75% in Distribuidora La Florida, che comprende la divisione bevande, cibo e vendita al dettaglio - che comprende oltre 300 punti vendita al dettaglio di prossimità in Costa Rica (Musmanni & Musi) - e le attività complessive, che si estendono a El Salvador, Guatemala e Honduras; Fifco sta valutando alternative strategiche per Fifco Usa. 2) Partecipazione del 75% in Nicaragua Brewing Holding, che detiene una partecipazione indiretta del 49,85% in Compañía Cervecera de Nicaragua, azienda del settore delle bevande in Nicaragua. 3) Partecipazione di minoranza del 25% in Heineken Panama. 4) Partecipazione del 100% nel business "bevande e non solo" di Fifco in Messico.

Una volta completata l'operazione, Heineken e/o le sue affiliate deterranno il 100% della proprietà di Distribuidora La Florida, Heineken Panama e Fifco Mexico, e il 49,85% della Compañía Cervecera de Nicaragua.

Il corrispettivo totale in contanti pagato per le partecipazioni azionarie acquisite da Heineken sarà di circa 3,2 miliardi di dollari Usa, il che implica un multiplo di acquisizione di 11,6x EV/Ebitda sulla base dei risultati del 2024.

"Oggi si celebra una tappa fondamentale per Heineken: uniamo le forze con Fifco per sbloccare nuove opportunità di crescita. Integrando i marchi iconici di Fifco, la sua profonda conoscenza del mercato e le sue credenziali esemplari in materia di sostenibilità, stiamo accelerando la nostra strategia EverGreen e creando nuovi profitti in America Centrale. Questa partnership si fonda su decenni di valori e fiducia condivisi, fornendo una solida base per la creazione di valore a lungo termine", dichiara Dolf van den Brink, presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato di Heineken, che si dice "fiducioso che i nostri punti di forza condivisi, le best practice globali di Heineken e l'impareggiabile know-how locale di Fifco, guideranno l'eccellenza e garantiranno una crescita eccezionale per i nostri dipendenti, clienti e stakeholder in tutta la regione".

Da parte sua, Wilhelm Steinvorth, presidente del Consiglio di Amministrazione di Fifco, sottolinea come il nuovo accordo "onora l'eredità di Fifco e apporta punti di forza complementari che ampliano le capacità, la portata operativa e il potenziale futuro dell'organizzazione".