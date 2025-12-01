Heineken: ok acquisizione Fifco

Il Gruppo Heineken è stato formalmente informato che l'Autorità Antitrust della Costa Rica (Coprocom) ha approvato l'acquisizione di tutte le azioni detenute da Fifco in Distribuidora La Florida S.A. e nelle sue controllate collegate in Costa Rica.

Questa approvazione rappresenta un passo importante verso il completamento dell'operazione di acquisizione delle attività di bevande e vendita al dettaglio di Fifco, come annunciato il 22 settembre 2025 (leggi notizia EFA News).

"Il completamento dell'operazione rimane subordinato al rispetto delle restanti condizioni di chiusura, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'ottenimento delle autorizzazioni normative in altre giurisdizioni. Ulteriori annunci", riferisce una nota di Heineken, "saranno pubblicati quando opportuno".