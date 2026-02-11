Heineken, consumi stabili e previsioni prudenti per il 2026

Il gruppo Heineken ha chiuso il 2025 con un volume totale diminuito dell'1,2%, un calo del volume consolidato del 2,1% e un aumento del volume dei prodotti su licenza del 17,8%. Lo ha comunicato oggi il birrificio olandese specificando che il volume del solo brand Heineken è cresciuto del 2,7%, il volume dei marchi globali dell'1,9%. Il fatturato netto è cresciuto dell'1,6% a quasi 29 miliardi di euro, il fatturato netto per ettolitro è aumentato del 3,8%.

Secondo quanto riporta oil comunicato ufficiale, "oltre il 60% dei nostri mercati, incluso l'80% dei nostri mercati di crescita prioritari, ha guadagnato o mantenuto quote di mercato. Le spese di marketing e vendita sono aumentate al 9,9% del fatturato netto".

L'utile operativo è cresciuto del 4,4% a 4,38 miliardi di euro, con un margine operativo in crescita di 41 punti base al 15,2%. L'utile per azione diluito (EPS) di 4,78 euro, in aumento del 3,6% (2024: 4,89 euro).

I volumi di Birra Moretti sono leggermente diminuiti, principalmente a causa di performance più deboli in Italia e Regno Unito, ma hanno registrato una forte crescita nel resto d'Europa, in particolare in Svizzera, Irlanda e Francia. Il marchio ha continuato a rafforzare le sue credibilità nelle occasioni dedicate al cibo, supportato dalla crescita di Birra Moretti Sale di Mare.

Il portafoglio di birre a basso e analcoliche (LoNo) ha registrato una crescita del volume a una sola cifra, con una crescita a due cifre in 18 mercati. Il volume di Heineken 0.0 è cresciuto a una sola cifra, con una crescita a due cifre in 20 mercati e notevoli performance negli Stati Uniti, in Canada e in Spagna.



"Abbiamo ulteriormente rafforzato la nostra posizione di marchio di birra analcolica numero 1 a livello globale - spiega la nota - ampliando la disponibilità di Heineken 0.0 nel canale on-premise, inclusa la distribuzione della birra alla spina in oltre 10.000 punti vendita nei principali mercati europei. Sfruttando il nostro nuovo centro di ricerca e sviluppo nei Paesi Bassi, abbiamo continuato a promuovere l'innovazione con proposte audaci come Heineken 0.0 Ultimate, che è stata sperimentata negli Stati Uniti e che ora verrà lanciata su scala più ampia".



Sempre secondo la nota, "la politica di distribuzione dei dividendi sarà ampliata a un intervallo compreso tra il 30% e il 50%".



Sulla base delle attuali condizioni macroeconomiche, spiega la nota del birrificio, "prevediamo un contesto di consumo invariato nella maggior parte dei nostri mercati e manteniamo un atteggiamento prudente nelle nostre aspettative per il 2026". Inoltre, "stiamo accelerando l'esecuzione disciplinata di EverGreen 2030, incrementando i nostri investimenti nella crescita e adattando rapidamente il nostro modello operativo".

Per il 2026 è prevista l'accelerazione dell'esecuzione disciplinata di EverGreen 2030, integrando FIFCO acquisita il 2 febbraio scorso (leggi notizia EFA News) e l'aumento degli investimenti nella crescita focalizzata sui marchi globali. Il birrificio prevede inoltre una crescita dell'utile operativo per l'anno fiscale 2026 compresa tra il 2% e il 6%.

La brutta notizia è che il birrificio comunica che "nel complesso, attraverso l'aumento della produttività, la continua ottimizzazione operativa aziendale e la transizione verso gli MMO, prevediamo di ridurre la nostra forza lavoro globale di circa 5.000-6.000 posizioni nei prossimi due anni. Supporteremo i colleghi interessati con cura, rispetto e un'assistenza adeguata. Le tempistiche varieranno a seconda del mercato, in base alle circostanze e ai processi locali. Queste azioni sono progettate per generare 400-500 milioni di euro di risparmi lordi annui delineati durante il nostro Capital Markets Day, consentendo ulteriori investimenti nei nostri marchi e nelle nostre competenze e supportando al contempo una sana crescita dell'utile operativo".

Il gruppo impiega circa 87 mila persone in tutto il mondo. La maggior parte dei tagli, secondo quanto ha dichiarato il presidente e ceo Dolf van der Brink in una call con gli analisti, dovrebbe avvenire al di fuori dall'Olanda, dove il gruppo impiega 3.700 persone e ha il suo quartier generale. Un brutto momento per il secondo produttore di birra al mondo per valore di mercato, che è anche alla ricerca di un nuovo ceo dopo le inaspettate dimissioni dello stesso Dolf van den Brink rassegnate a gennaio scorso (leggi notizia EFA News).

Come rimarca van den Brink, "nel 2025, abbiamo registrato una performance resiliente e ben bilanciata. Abbiamo guadagnato quote di mercato, incrementato i costi e la produttività di cassa e aumentato gli investimenti nei nostri marchi. Questo, unito all'agilità e alla nostra presenza consolidata, ci ha aiutato a gestire la volatilità e a raggiungere i risultati previsti".

"Abbiamo rafforzato - spiega il presidente - la nostra presenza attraverso l'acquisizione di FIFCO in America Centrale, la nostra più grande acquisizione in oltre un decennio, posizionandoci ancora più saldamente per la crescita futura. Al termine di EverGreen 2025, abbiamo compiuto progressi significativi e avviato importanti trasformazioni che rafforzano i nostri fondamentali. EverGreen 2030 si basa su questo con una strategia più mirata, un'allocazione più chiara delle risorse e una maggiore attenzione alla creazione di valore. Ora ci orientiamo verso l'esecuzione disciplinata di EverGreen 2030".

"La nostra priorità assoluta - conclude van der Brink- è accelerare la crescita, finanziata da un aumento della produttività e da cambiamenti nel modello operativo che comporteranno un significativo intervento sui costi nei prossimi due anni. Ciò sbloccherà una maggiore produttività del personale e consentirà maggiore velocità ed efficienza. Allo stesso tempo, rimaniamo prudenti nelle nostre aspettative a breve termine sulle condizioni del mercato della birra".