Macfrut: Bayer a servizio di una filiera integrata del pomodoro

Qualità e filiera integrata sono i due concetti chiave nella produzione del pomodoro italiano. Da questo punto di vista Bayer sta investendo significativamente nella genetica e nell'innovazione varietale. Il tema è stato al centro della partecipazione del gruppo alla 43° edizione di Macfrut, recentemente tenutasi a Riminifiera dal 21 al 23 aprile 2026.

Per l'occasione, Bayer ha promosso una tavola rotonda, che ha messo a confronto l'azienda con i produttori e con le loro esigenze primarie, sullo sfondo di un mercato che cambia (leggi notizia EFA News).

A margine della fiera e del dibattito, EFA News ha raccolto i commenti di: Paolo Pesaresi, Unit Portfolio Activation Lead Vegetables by Bayer Italia; Ignazio Romeo, Crop Solution Expert Bayer Crop Science Italia; Salvatore Lentinello, presidente Cooperativa Punta delle Formiche.



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