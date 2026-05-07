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Macfrut: Bayer a servizio di una filiera integrata del pomodoro

Genetica e innovazione del progetto illustrato in esclusiva a EFA News

Qualità e filiera integrata sono i due concetti chiave nella produzione del pomodoro italiano. Da questo punto di vista Bayer sta investendo significativamente nella genetica e nell'innovazione varietale. Il tema è stato al centro della partecipazione del gruppo alla 43° edizione di Macfrut, recentemente tenutasi a Riminifiera dal 21 al 23 aprile 2026.

Per l'occasione, Bayer ha promosso una tavola rotonda, che ha messo a confronto l'azienda con i produttori e con le loro esigenze primarie, sullo sfondo di un mercato che cambia (leggi notizia EFA News).

A margine della fiera e del dibattito, EFA News ha raccolto i commenti di: Paolo Pesaresi, Unit Portfolio Activation Lead Vegetables by Bayer Italia; Ignazio Romeo, Crop Solution Expert Bayer Crop Science Italia; Salvatore Lentinello, presidente Cooperativa Punta delle Formiche.

Guarda il video:

Photo gallery Paolo Pesaresi, Unit Portfolio Activation Lead Vegetables by Bayer Italia Ignazio Romeo, Crop Solution Expert Bayer Crop Science Italia Salvatore Lentinello, presidente Cooperativa Punta delle Formiche Conferenza Bayer su filiera pomodoro (Rimini, 22 aprile 2026)
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EFA News - European Food Agency
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