Valfrutta: impazzano i Looney Tunes sui succhi

Una linea di prodotti ispirata ad alcuni dei cartoni animati più amati dai bambini, come Bugs Bunny, Daffy Duck, Titti e gatto Silvestro, per offrire un’esperienza che unisce gusto e divertimento. A lanciare l’iniziativa è Valfrutta che, grazie alla collaborazione con Warner Bros Discovery, fino alla fine dell’estate dedicherà un posto speciale ai celebri personaggi dei Looney Tunes. La promozione coinvolge infatti le gamme di succhi e frullati per bambini ed è caratterizzata da packaging dedicati, tappi da collezione, gadget e una serie di attività di comunicazione previste sia nei punti vendita che sui canali digitali. Il progetto è supportato da una landing page dedicata sul sito Valfrutta, dalla partecipazione estiva al Warner Bros Tour 2026, oltre che a sinergie tattiche dei due brand coinvolti.

“I Looney Tunes rappresentano un universo iconico e trasversale, capace di parlare a diverse generazioni, ai più piccoli come alle loro famiglie", spiega Francesco Emiliani, Product Marketing Manager Frutta Retail di Conserve Italia. "Grazie a questi personaggi vogliamo portare un messaggio positivo nelle case degli italiani, fatto di energia, gioco e vitalità, rafforzando la presenza di Valfrutta nel segmento dei prodotti per bambini e contribuendo a mantenere alta l’attenzione dei consumatori su una categoria importante come quella dei succhi di frutta”.

L’iniziativa coinvolge il cuore dell’offerta Valfrutta dedicata ai più piccoli, con alcuni dei formati più diffusi nel consumo domestico e nel momento della merenda. La promozione, attiva da marzo ad agosto 2026, interessa tre gamme: - i succhi di frutta Valfrutta in brik slim da 200 ml nei cluster da 3 e 6 pezzi (gusti Pesca, Pera, Albicocca, Ace); - i Frullati Valfrutta in brik da 125 ml nel cluster da 3 pezzi (gusti Pesca, Pera, Frutti Rossi); - i succhi di frutta Valfrutta in bottiglie di vetro da 125 ml nel cluster da 6 pezzi (gusti Pesca, Pera, Mirtillo, Mela, Albicocca).

Tutti i prodotti sono caratterizzati da packaging personalizzati con le rappresentazioni di 12 personaggi dei Looney Tunes, protagonisti di una limited edition ispirata allo sport e al movimento. La meccanica promozionale prevede inoltre la presenza di tre tipologie di gadget all’interno delle confezioni di succhi in brik, pensati per trasformare ogni acquisto in un momento di gioco e scoperta, anch’essi ispirati ai Looney Tunes impegnati in molteplici discipline sportive: i mini puzzle a dodici pezzi; le memory card per stimolare attenzione e concentrazione; gli adesivi collezionabili con i personaggi più iconici.

Ma non è finita qui. Le bottiglie di vetro da 125 ml, infatti, sono caratterizzate da una speciale collezione di 40 tappi personalizzati Looney Tunes - Sport Edition. Ogni tappo raffigura un personaggio impegnato in una disciplina sportiva, trasformando le bottiglie in piccoli oggetti da collezione da conservare o scambiare, aggiungendo un ulteriore elemento di gioco e di coinvolgimento per i bambini.

La nuova promozione si inserisce nella strategia di Valfrutta volta a sostenere il segmento dei succhi dedicati ai bambini. Attraverso iniziative di engagement, collaborazioni con brand iconici dell’intrattenimento e attività integrate tra punto vendita e piattaforme digitali, Valfrutta punta a rafforzare il rapporto con le famiglie e a mantenere alta la rotazione delle referenze dedicate ai più piccoli, valorizzando al tempo stesso la qualità e la naturalità della propria offerta.