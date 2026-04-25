La Settimana di EFA News

Macfrut chiude in bellezza. Macfrut ha chiuso la 43° edizione confermandosi come evento di riferimento della filiera globale dell’ortofrutta. Il bilancio della tre giorni al Rimini Expo Centre registra un incremento superiore al 12% di buyer (da oltre 80 Paesi). Il salone organizzato da Cesena fiera ha registrato il pieno di pubblico. L’appuntamento al prossimo anno dal 20 al 22 aprile 2027.



Bayer, le opportunità per il pomodoro italiano. In occasione di Macfrut 2026, Bayer ha organizzato a Rimini l’incontro sulla filiera del pomodoro italiano. Nel corso dell’evento si è discusso del ruolo della produzione italiana nel contesto europeo, con l’Italia che rappresenta un player rilevante e in crescita.



Pasta, Italia leader mondiale. L’Italia, con 4,2 milioni di tonnellate prodotte su una produzione globale di 17 milioni di tonnellate e un consumo pro-capite annuo di 23,3 chili, resta il paese dove la pasta si mangia ma anche quello che, più di tutti, la fa conoscere al resto del mondo: secondo Unione italiana food nel 2025 oltre il 60% della produzione nazionale di pasta italiana è stato destinato all’estero toccando oltre 200 Paesi.

Vecchioni e Dompé vogliono tutta BF. Arum, società che fa capo al presidente esecutivo di BF Federico Vecchioni, e Dompé Holdings di Sergio Dompé hanno comunicato il lancio un'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie di BF Spa, la holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, controllante anche del colosso Bonifiche Ferraresi. L'offerta, da oltre 666 milioni di euro non è finalizzata al delisting, ossia a far uscire BF dalla borsa di Milano.



Granarolo: cambio al vertice. Al termine dell’ultima assemblea di Granarolo sono divenute effettive le dimissioni del presidente Gianpiero Calzolari: il consiglio di amministrazione ha nominato nuovo presidente Stanislao Giuseppe Fabbrino. Il presidente uscente Calzolari ha condiviso con i soci la decisione di favorire il passaggio generazionale al compimento dei 70 anni dopo avere guidato Granarolo dal 2009 ad oggi.

Guarda il video:



