Vinitaly 2026: i protagonisti
Interviste con Flavio Geretto (Rauscedo), Umberto Marchiori, Eleonora Bianchi (Terre d'Aenòr), e Giuliano Rossi (Vinarius)
La priorità emersa tra i padiglioni di Verona, in occasione del Vinitaly 2026 appena concluso, è quella di fare evolvere il modello di business del settore vitivinicolo a causa dei profondi mutamenti del mercato globale. Ma anche la capacità di rinnovare il linguaggio per intercettare e incuriosire il pubblico più giovane, in particolare la Generazione Z.
Abbiamo incontrato alcuni dei protagonisti: Flavio Geretto, Direttore Generale Cantina Rauscedo, Umberto Marchiori, Cantina Marchiori Soc. Agr., Eleonora Bianchi, Terre d'Aenòr, e Giuliano Rossi, Presidente di Vinarius - Associazione Enoteche Italiane.
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EFA News - European Food Agency
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