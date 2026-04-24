UE: sostegno ad allevamenti slovacchi vittime di afta epizootica
Indennizzo ai produttori per i suini e per il latte crudo non consegnato
Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno approvato la proposta della Commissione Europea di mobilitare 2,1 milioni di euro di sostegno eccezionale ai settori slovacco del latte e delle carni suine. I settori sono stati gravemente colpiti da focolai di afta epizootica a marzo e aprile dello scorso anno. La misura mira ad attenuare le perdite di reddito degli agricoltori che hanno subito restrizioni dei movimenti e periodi di allevamento prolungati imposti per contenere la malattia.
Il sostegno indennizzerà gli agricoltori per il latte crudo non consegnato, per i periodi di ingrasso prolungati per i suini e per l'allevamento prolungato o ritardato di suinetti e scrofe.
La Slovacchia ha rapidamente contenuto i focolai grazie all'attuazione di misure di emergenza, come stabilito dalle norme dell'UE in materia di sanità animale, compresi i divieti di movimento e le zone di sorveglianza.
L'intervento della Commissione punta a garantire agli agricoltori un rapido sgravio, in quanto i pagamenti ai beneficiari devono essere versati entro il 30 settembre 2026. Questa misura sottolinea l'impegno dell'UE a sostenere gli agricoltori che affrontano crisi che sfuggono al loro controllo.
EFA News - European Food Agency