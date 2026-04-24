Macfrut, vetrina dell'Italia nel mondo

Macfrut ha chiuso la 43esima edizione confermandosi sempre più come evento di riferimento della filiera globale dell’ortofrutta. Il bilancio della tre giorni al Rimini Expo Centre delinea un quadro di estrema solidità: la manifestazione ha registrato un aumento dei visitatori con una decisa accelerazione sul fronte internazionale, per un incremento superiore al 12% di buyer (da oltre 80 Paesi) e visitatori esteri (vedi articolo di EFA News).

Un’edizione che ha visto una partecipazione internazionale straordinaria, segno di un dialogo che non ha confini. L’ortofrutta è un settore strategico del nostro Paese tanto da rappresentare un quarto della nostra produzione agricola nazionale. In definitiva, Macfrut è una vetrina dell’Italia nel mondo, l’evento nel quale tutta la filiera si incontra per fare business e intercettare trend e tendenze in atto.

Abbiamo incontrato Paolo de Castro, Presidente Filiera Italia, Francesco Vincenzi, Presidente Anbi, Patrizio Neri, Presidente Macfrut, e Marco Salvi, Presidente Fruitimprese.

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