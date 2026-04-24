Calabria: liquidati oltre 55 mln euro agli agricoltori

Sono oltre 55 milioni di euro le risorse che Arcea ha liquidato agli agricoltori calabresi nell’ambito della Domanda Unica campagna 2025, del Psp e dei Programmi Operativi Ortofrutta.

A darne notizia è l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, illustrando le azioni messe in campo per sostenere il comparto agricolo regionale, alle prese con difficoltà economiche sempre più complesse. “Continuiamo a garantire liquidità alle imprese agricole calabresi in un momento particolarmente delicato", ha dichiarato Gallo. "L’obiettivo è sostenere concretamente il settore, accelerando i pagamenti e migliorando gli strumenti a disposizione degli agricoltori”.

Nel dettaglio, del totale di 55.244.050,83 euro: – 37.788.555,39 euro sono stati liquidati con l’elenco n. 7 relativo alla Domanda Unica – campagna 2025, che ha finanziato per la prima volta anche l’ecoschema 3 e il sostegno accoppiato alla zootecnia;– 16.207.495,44 euro sono stati erogati con il decreto n. 1 Psp non Sigc, così suddivisi:– 10.745.754,07 euro per la misura 4.1.1 (Recinzioni, Multifrutti, Pacchetto Aggregato);– 2.993.506,36 euro per la misura 4.1.2 (Pacchetto Giovani);– 135.243,00 euro per la misura 4.1.3;– 2.332.992,01 euro per la misura 6.1.1 (Pacchetto Giovani).

A queste somme si aggiungono 1.248.000 euro erogati come anticipazioni sulle domande di pagamento relative alla campagna 2026 dei Programmi Operativi Ortofrutta, realizzata dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni, nell’ambito della normativa europea vigente.

Si ricorda inoltre che Arcea ha ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura il riconoscimento per la gestione e il controllo delle spese Feaga riguardanti le misure non Sigc a partire dal 16 ottobre 2024. Da tale riconoscimento deriva, dall’esercizio finanziario Feaga/Feasr 2025, la competenza dell’Agenzia per la gestione e il controllo delle spese in Calabria non riconducibili a regimi nazionali, finanziate sia dal Feaga che dal Feasr.

Entro la fine del mese è prevista un’ulteriore liquidazione di circa 7 milioni di euro a favore degli agricoltori calabresi, nell’ambito delle misure a superficie del Psp 2023-2027, possibile grazie alla modifica dell’algoritmo di calcolo degli impegni introdotta su proposta della Regione Calabria a livello nazionale.



