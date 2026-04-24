Calabria: liquidati oltre 55 mln euro agli agricoltori
Risorse elargite nell'ambito di vari programmi operativi ortofrutta
Sono oltre 55 milioni di euro le risorse che Arcea ha liquidato agli agricoltori calabresi nell’ambito della Domanda Unica campagna 2025, del Psp e dei Programmi Operativi Ortofrutta.
A darne notizia è l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, illustrando le azioni messe in campo per sostenere il comparto agricolo regionale, alle prese con difficoltà economiche sempre più complesse. “Continuiamo a garantire liquidità alle imprese agricole calabresi in un momento particolarmente delicato", ha dichiarato Gallo. "L’obiettivo è sostenere concretamente il settore, accelerando i pagamenti e migliorando gli strumenti a disposizione degli agricoltori”.
Nel dettaglio, del totale di 55.244.050,83 euro: – 37.788.555,39 euro sono stati liquidati con l’elenco n. 7 relativo alla Domanda Unica – campagna 2025, che ha finanziato per la prima volta anche l’ecoschema 3 e il sostegno accoppiato alla zootecnia;– 16.207.495,44 euro sono stati erogati con il decreto n. 1 Psp non Sigc, così suddivisi:– 10.745.754,07 euro per la misura 4.1.1 (Recinzioni, Multifrutti, Pacchetto Aggregato);– 2.993.506,36 euro per la misura 4.1.2 (Pacchetto Giovani);– 135.243,00 euro per la misura 4.1.3;– 2.332.992,01 euro per la misura 6.1.1 (Pacchetto Giovani).
A queste somme si aggiungono 1.248.000 euro erogati come anticipazioni sulle domande di pagamento relative alla campagna 2026 dei Programmi Operativi Ortofrutta, realizzata dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni, nell’ambito della normativa europea vigente.
Si ricorda inoltre che Arcea ha ottenuto dal Ministero dell’Agricoltura il riconoscimento per la gestione e il controllo delle spese Feaga riguardanti le misure non Sigc a partire dal 16 ottobre 2024. Da tale riconoscimento deriva, dall’esercizio finanziario Feaga/Feasr 2025, la competenza dell’Agenzia per la gestione e il controllo delle spese in Calabria non riconducibili a regimi nazionali, finanziate sia dal Feaga che dal Feasr.
Entro la fine del mese è prevista un’ulteriore liquidazione di circa 7 milioni di euro a favore degli agricoltori calabresi, nell’ambito delle misure a superficie del Psp 2023-2027, possibile grazie alla modifica dell’algoritmo di calcolo degli impegni introdotta su proposta della Regione Calabria a livello nazionale.
EFA News - European Food Agency