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Insalata dell'Orto: verdure proteiche a tutto export

Sara Menin, direttore marketing e comunicazione, illustra le novità del brand

Referenze bio, fiori commestibili, due varietà di radicchio a denominazione, oltre alla novità delle verdure proteiche. Tutto questo e molto altro è emerso la scorsa settimana all'ultima edizione di Macfrut, presso lo stand di Insalata dell'Orto, un brand la cui grande forza sta nell'export.

Nel corso della fiera, EFA News ha intervistato Sara Menin, direttore marketing e comunicazione de L’Insalata dell’Orto.

Guarda il video:

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