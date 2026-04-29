C'è un Nostromo a Tuttofood

Entrare nello stand Nostromo a Tuttofood sarà come tornare indietro nel tempo e ripercorrere 75 anni di storia. L'azienda modenese, punto di riferimento nel mercato delle conserve ittiche, festeggia alla manifestazione milanese il 75° anniversario, un traguardo che conferma la solidità di un marchio capace di attraversare tre quarti di secolo restando protagonista delle tavole italiane grazie alla capacità di rinnovarsi con proposte che rispondono alle nuove tendenze di consumo sempre più attente a qualità, benessere e sostenibilità.



Nell’ampio spazio espositivo (Pad. 7 – Stand F07) sarà possibile scoprire e degustare le nuove linee, a partire da Vintage 75, una limited edition che celebra i 75 anni del marchio con tre referenze premium (ventresca di tonno all’olio di oliva, ventresca di tonno in salsa marinata e tonno pinne gialle all'olio di oliva) racchiuse in un packaging esclusivo dallo stile retrò che riprende le prime grafiche e il logo di Nostromo del 1951.



Freschezza, gusto e originalità caratterizzano la nuova linea Gusto d'Estate, sviluppata con il supporto di un consulente culinario e pensata per chi ricerca abbinamenti inediti. Due proposte: Tonno Pinne Gialle con crema di avocado e lime e Tonno Pinne Gialle all'olio di oliva con peperoncino. Si tratta di referenze che portano innovazione nel segmento del tonno in scatola, fornendo un’alternativa con un profilo sensoriale originale.



Il salone milanese dell’agroalimentare diventa per Nostromo, gruppo Nauterra, il contesto ideale non solo per presentare le ultime novità e i prodotti di punta ma anche per rafforzare il dialogo con i partner, consolidare le collaborazioni esistenti e favorire opportunità di sviluppo.



"La partecipazione a Tuttofood ha per noi un sapore particolare sottolinea Francesca Ganassi, Marketing Manager di Nostromo - Festeggiamo 75 anni di storia, un percorso fatto di tradizione, innovazione e creatività che ci ha resi uno dei marchi più riconosciuti e apprezzati. Un traguardo che ci porta a guardare al futuro con rinnovata energia. È la vetrina ideale per raccontare la nostra identità e per rafforzare quel legame profondo che da sempre ci unisce alle famiglie italiane",