Carlo Pesenti confermato presidente Italmobiliare

Il consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.a., si è riunito oggi in seguito all’assemblea degli azionisti del 22 aprile 2026 che ha eletto in sede ordinaria il nuovo consiglio di amministrazione, e ha nominato Carlo Pesenti presidente e consigliere delegato e Livio Strazzera vice presidente. Il cda, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni adisposizione de...