Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Carlo Pesenti confermato presidente Italmobiliare
Il nuovo cda si è insediato e ha provveduto alle nuove nomine
Il consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.a., si è riunito oggi in seguito all’assemblea degli azionisti del 22 aprile 2026 che ha eletto in sede ordinaria il nuovo consiglio di amministrazione, e ha nominato Carlo Pesenti presidente e consigliere delegato e Livio Strazzera vice presidente. Il cda, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni adisposizione de...
Fc - 59552
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency