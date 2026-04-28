Sicurezza sul lavoro sia impegno quotidiano

“La salute e la sicurezza sul lavoro sono, per le cooperative, un terreno di impegno costante, in quanto rappresentano un valore coerente con la loro natura di imprese che mettono al centro le persone e il loro benessere. Per le cooperative, investire in sicurezza significa investire nella dignità del lavoro e nella sostenibilità delle imprese, mettendo al centro la tutela della vita e della salute delle persone”.

È quanto dichiara Simone Gamberini, presidente di Legacoop, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che si celebra oggi 28 aprile. “Negli anni - aggiunge Gamberini - sono stati compiuti passi importanti sul fronte della prevenzione dal rafforzamento delle attività di vigilanza agli investimenti in formazione, come per esempio il bando INAIL che sappiamo verrà rinnovato raddoppiando fondi e aree di intervento, fino alla diffusione di strumenti e dispositivi sempre più avanzati per la tutela dei lavoratori".

"Si tratta - dice ancora Gamberini - di elementi fondamentali, che contribuiscono a consolidare una cultura della sicurezza diffusa e consapevole. Tuttavia per ottenere risultati concreti e duraturi è necessario che questi interventi siano inseriti in un quadro coerente e realmente applicabile nei diversi contesti produttivi in cui si privilegino i risultati concreti al mero adempimento formale".

"La sicurezza - prosegue Gamberini - non può essere affrontata solo in chiave emergenziale, ma richiede continuità, qualità delle azioni e piena attenzione all’effettiva eliminazione dei rischi. È inoltre indispensabile rafforzare il coinvolgimento delle parti sociali. Il ruolo della contrattazione collettiva e degli organismi paritetici è decisivo, soprattutto nella definizione dei percorsi formativi e nella qualificazione dei soggetti che operano in questo ambito. Solo attraverso una partecipazione concreta e strutturata si può incidere realmente sulla prevenzione”.

“In questa prospettiva - conclude Gamberini - è fondamentale una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni e rappresentanze del mondo delle imprese e del lavoro per definire strategie efficaci, condivise e capaci di tradursi in risultati tangibili”.