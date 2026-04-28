Purina accelera sull'agricoltura rigenerativa

Purina Europa annuncia di aver raggiunto e superato il proprio obiettivo intermedio in ambito di agricoltura rigenerativa: l’azienda aveva, infatti, fissato per il 2025 il target di approvvigionarsi per il 20% di cereali e proteine vegetali da agricoltori che adottano pratiche di agricoltura rigenerativa; un traguardo raggiunto e superato, con il raggiungimento del 29% a fine del 2025.A livello europeo, s...