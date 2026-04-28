Fragole italiane: Brasile apre alle importazioni

Il ministero dell'Agricoltura brasiliano ha ufficialmente aperto il mercato del Paese alle piante di fragola di origine italiana. Le esportazioni possono già prendere il via in quanto il provvedimento è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale brasiliana. La decisione che arriva da Brasilia "è un risultato di portata straordinaria per le imprese italiane del comparto, che potranno ora accedere a uno dei mercati agricoli più dinamici e strategici dell'America Latina, consolidando ulteriormente la propria presenza internazionale e valorizzando l'eccellenza del materiale vivaistico e delle produzioni vivaistiche italiane", ha commentato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. "Ancora una volta dimostriamo che i rigorosi controlli fitosanitari eseguiti in Italia sono un modello che genera fiducia anche all’estero".

"Come Governo abbiamo lavorato con tutti gli attori del Sistema Italia con una visione chiara, garantire la qualità e la salubrità dei nostri prodotti, superando gli ostacoli della burocrazia e costruendo insieme alle imprese nuove opportunità. Le politiche per il settore primario del Governo Meloni", conclude Lollobrigida, "portano risultati, dando certezze a chi lavora anche grazie agli investimenti generati a sostegno del settore agricolo e del suo futuro”.

Come ricorda una nota del Masaf, il conseguimento di questo obiettivo è "il frutto di un lungo e impegnativo percorso negoziale avviato nel 2017, nel corso del quale le imprese del settore e le istituzioni competenti hanno saputo operare in stretta sinergia, dimostrando come la collaborazione tra pubblico e privato possa tradursi in risultati concreti e duraturi a beneficio dell'intera filiera".